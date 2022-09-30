港籃兒女將衝出國際爭冠 遠征埃及亮相三人賽舞台 苦練迎世界級對手

由漢尼拔、朱梓鎔及張馳岳組成的建龍飛馬B於香港區決賽過關斬將，在缺乏後備的情况下稱王。由女子甲組安青球員盧曉芳、許芷瑜、唐曉蕾及古芷程為骨幹的Onching，則於決賽戰至加時，由唐曉蕾射入絕殺兩分球封后。不過，兩隊在總決賽陣容皆有變動，原為建龍飛馬B成員的馮嘉豪因右手骨折而倦勤，其位置將由球隊總監兼領隊黃萬里頂上，Onching的古芷程亦因學業未能請假，將由張楚盈頂替參賽。

張馳岳加操盼證實力 朱梓鎔期待取經

建龍飛馬周二在甲一附加賽負香港東方後，即晚已趕赴機場遠征埃及。為備戰今次賽事，眾將8月在香港區奪冠後已積極加操。總決賽男子組共24支球隊角逐，首戰3×3國際賽的張馳岳和朱梓鎔期待跟海外好手交流，前者表示：「前幾年籃球生涯浮浮沉沉，我一直等待機會證明自己。現在不論是大專、甲一還是Red Bull賽場，我都會盡力打出好表現。」這名控衛續指，兩分球是3×3勝負關鍵，所以賽前特意加操，「我每天上學前射300球，晚上完成球隊訓練後，再射200球，入不夠就不會走」。朱梓鎔過往只曾出席兩岸三地的賽事，司職前鋒的他冀親自見識世界級水平，「這是一個很好的機會，能向職業球員取經，若果我們取勝的話，是可以吹噓一世的事」。

漢尼拔：球隊難靠一己之力爭勝

建龍飛馬B有身高2.08米的加拿大籍中鋒漢尼拔，球隊亦會以他為進攻重心，期望以擋拆戰術製造對位錯配。不過，漢尼拔直言球隊不能靠一己之力爭勝，兩名隊友表現尤為重要，「我在禁區1on1的話，很有信心得分，若我被對手包夾，就可以傳給有空檔的隊友。很多人說靠我才贏香港區冠軍，但要不是他們拚命防守也不會贏，我們在總決賽亦會交出令對手窒息的防守。」漢尼拔更充滿鬥志，劍指冠軍，「肯定想贏，不這樣想你就會輸。付出100%並不足夠，我會為此付出1000％」。

隊友無緣隨隊留憾 盧曉芳視動力

女子組方面，Onching眾將皆有正職，因此她們贏得香港區冠軍後，立即要為請假比賽而煩惱，惟古芷程因學業未能離港，最終無緣隨隊赴埃及出戰總決賽，她不禁失望落淚。曾代表香港出戰亞洲賽的隊長盧曉芳直言會視之為動力，為隊友而戰，「大家為了參加總決賽，都要面對很多難題，我和曉蕾要請無薪假才能參賽。阿古去不到真的很可惜，希望明年比賽仍會舉辦，我們可以再贏一次。」她續指，「我上次（代表港隊）打亞洲盃已是2013年，今次可說是我籃球生涯第2個高峰，能再次代表香港以及首次衝出亞洲，機會十分難得」。

許芷瑜冀汲取經驗回饋球隊 信默契添勝算

安青為到埃及出戰總決賽而錯過女甲季後賽4強鬥偉邦的賽事，許芷瑜感激球會和隊友體諒，盼這次能汲取經驗回饋球隊。Onching將與另外14支海外隊伍爭冠，許芷瑜認為球隊最大優勢是默契極佳，「我們幾個至少合作3年，隊友之間關係好，而且目標一致」，她們盼以速度彌補身高不足，並於賽前增加重訓次數，藉此增強對抗性。