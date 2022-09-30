勇士巫師赴日合演熱身賽

居里挑戰相撲前橫綱

BTS成員Suga撐場

NBA新球季將於香港時間下月19日早上開鑼，季前賽今起展開，打頭陣的是NBA日本賽，由衛冕之師勇士面對有日本隊球星八村壘助陣的巫師。兩軍昨前後飛抵東京，獲不少球迷在機場迎接。

昨日他們馬不停蹄出席一連串活動，包括去地標東京鐵塔影大合照，而勇士一眾球員其後到當地體育館訓練及指導當地學生打球之餘，又與已退役的相撲前橫綱白鵬翔即場較量一番，結果史堤芬居里及基利湯臣同樣未能推得動對方，先後宣布「投降」，場面惹笑。而本身為勇士球迷的BTS成員Suga，更由韓國飛抵當地撐場，與一眾勇士球員合照留念。

八村壘返國期待上陣

至於巫師的日本隊當家球星八村壘，自去年東京奧運後首次重返日本出戰，他坦言期待已久，「東奧時因疫情只能閉門作賽，期望再與家鄉球迷見面」，他又笑言已習慣兩地來往，自己並沒有時差問題。

兩軍將在香港時間今晚6時於埼玉超級競技場交手，並將於後日下午1時於同一場地再對碰。