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2022年9月29日星期四
莫拉達絕殺 狂牛挫葡萄牙闖4強 安歷基：世盃前振士氣
蘇格蘭悶和烏克蘭 升A組當英倫一哥
阿根廷巴西齊大捷 美斯起孖遇狂迷索簽名受驚
傑志簽希臘射手文尼亞斯 擁大國腳經驗 稱跟丹恩奴域可共存
前3季均腰斬 港欖超聯後日開鑼
浙江U15省運會決賽球證疑造假 遭負方球員追打
體壇快訊：羅心汶世大搏擊個人形銅牌戰飲恨
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【明報專訊】（請看附圖）
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