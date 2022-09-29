傑志簽希臘射手文尼亞斯 擁大國腳經驗 稱跟丹恩奴域可共存

文尼亞斯身高1.89米，曾代表希臘國家隊上陣1次，為2018年3月友賽對沙地阿拉伯隊，其職業生涯踢過多季希臘超聯，來港前效力塞浦路斯甲組球會尼科西亞奧林匹克。他完成隔離及醫學監察後，前日起隨傑志操練，會方稱此子最快可於下月9日菁英盃對東方龍獅上陣。

職業生涯首次來到亞洲落班，文尼亞斯承認需時適應香港天氣等，透露曾跟朋友看過傑志今屆亞冠盃分組賽對神戶勝利船，又稱知道新隊友丹恩奴域是亞冠「傳奇」，即使二人位置相同，他稱雙方都可為球隊爭取入球，不存在競爭。

朱志光稱需增兵 證吉爾吉斯國腳將來投

傑志主教練朱志光稱，在丹尼退休、安永佳和陳晉一離隊後，球隊需要增兵，形容文尼亞斯二傳能力不錯，能任輔鋒，可跟丹恩奴域等一眾前鋒合作。他證實還有一名新兵將報到，為網上盛傳可任左閘和左翼的吉爾吉斯國腳。上季效力冠忠南區的20歲小將江展民已跟操10天，朱志光稱對方很大機會獲簽約以出戰菁英盃。