莫拉達絕殺 狂牛挫葡萄牙闖4強 安歷基：世盃前振士氣

葡萄牙隊賽前領先西班牙隊2分，只要保持不敗即可晉級4強，昨強陣出擊，C朗上仗對捷克隊撞傷臉部後續掛帥，但右眼下方仍見瘀青。非勝不可的「狂牛」在上半場控球率高達72%，但未有射門中框，反觀主隊先後有魯賓尼維斯及迪亞高祖達的射門，要西班牙隊門將烏尼西蒙飛身撲出，半場互無紀錄。

西班牙隊於72分鐘換入上仗首為國家隊上陣的尼高威廉斯，這名20歲畢爾包翼鋒落場後表現活躍，結果在88分鐘於禁區內接應傳中頭槌二傳，造就門前的莫拉達面對空門撞射破網，以1：0絕殺葡萄牙隊。

C朗連番失機 賽後怒擲隊長臂章

C朗全場有3次攻門良機，包括下半場兩次射門均被西蒙救出，以及72分鐘在禁區無人看管下，因控球稍慢被敵衛解圍。他賽後將隊長臂章掉向隨隊人員的畫面引起關注。不過隊友般奴費南迪斯再為C朗護航，稱其他隊友是役也有失機，「C朗表現出為球隊爭勝的渴望，落敗後沮喪很正常，我們沒有必要拿賽後事情大造文章」。

另邊廂，尼高威廉斯於今輪國際賽周首獲安歷基徵召，他稱會努力爭取參加世界盃的「尾班車」。奠勝的莫拉達也讚揚這名年僅20歲小將，在第2次代表國家隊即發揮重要作用。

安歷基信西班牙難被擊敗

西班牙隊賽後6戰11分，以1分反壓葡萄牙成A2組首名，晉身明年6月14或15日舉行的歐國聯4強，其餘3隊為克羅地亞隊、荷蘭隊及意大利隊。安歷基認為晉級助球隊將以更好士氣迎接世盃，「今仗很大激勵，證明西班牙隊是難被擊敗，世界盃的對手要有超級表現才可擊敗我們」。

A2組另一場，捷克隊作客以1：2不敵瑞士隊後，僅以4分包尾，下屆歐國聯將要降落B組聯賽。瑞士隊憑藉今屆歐國聯成績，成為2024年歐洲國家盃外圍賽其一種子隊，法國隊及英格蘭隊則跌落第二檔次，歐盃外分組賽將於下月9日抽籤。