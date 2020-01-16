WST廣納建言 改革奠定入奧基礎

男女同場競技 吳安儀讚實現多元化

桌球過去只曾在1998至2010年成為亞運項目（見表），未如三項鐵人、跆拳道等，由世界運動會升格為奧運項目。運動員體能付出相對較少，被視為娛樂多於競技，都被認為是桌球爭上大舞台的不利因素。不過，這亦容許男女同場競技，推廣平權，吳安儀直言自己日前參加的混雙邀請賽正是一種概念實驗：「賽會接受球員意見，同時令項目更多元化，有助項目重返大型運動會。就算無奧運，都希望可以入到亞運。」

亞洲桌球總會指桌球將在2030年多哈亞運回歸，而香港桌球界早前發起活動，希望提早至2026年名古屋亞運被納入。至於在奧運層面，桌球入標申請加入後年巴黎奧運但失敗，世界英式桌球協會主席積遜費格遜（Jason Ferguson）當時曾批評，世界桌球總會未認真看待游說國際奧委會評審的工作。

架構管理破壞體育項目發展的案例，近期亦見於被剔出明年杭州亞運的保齡球。國際保齡球協會（IBF）科威特籍前會長Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah今年5月因挪用公款下台，原定本周討論繼任人選，但會議臨時取消，據報在瑞士洛桑的辦公室只餘一名職員，組織面臨解散，不少成員國已打算另起爐灶，而這場風波幾可肯定令保齡球無法申請成為2028年洛杉磯奧運正式項目。

（體壇 Hot Talk）