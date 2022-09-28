桌球界試行底薪 掀體壇改革風潮 一年17萬墊款 利新人專注提升水平

WST賽會指，全部130名職業圈球手均會分兩期獲發共2萬鎊援助，令他們在英國通脹等經濟環境下有保障，但資助並非無償，會由比賽獎金、官方商業活動酬勞中扣除，即球手全季累積夠2萬鎊收入，才能再開始額外賺錢。

這意味在比賽常早早出局、排名較低的球手較受益。實際上有多少人受惠呢？如單計比賽獎金，上季122名球手中，有34人收入是2萬鎊以下，受疫情影響的前季則為128人中有45人，賽會額外開支約40萬鎊（約336萬港元）。

憶出道時困窘 羅拔臣歡迎措施

下周來港參加香港大師賽的世界三哥尼爾羅拔臣希望，計劃試行一年後會正式落實，他指出賽會先墊底，對球員身心都有幫助，憶述自己初出道面對致勝球時，「腦內還在想打入這球就可解決3個月房租，這絕對無助發揮」。這名澳洲籍前世界冠軍，生涯早年曾兩度跌出職業圈，又表示職業圈新手磨練技術和戰術需時，措施有助他們更快於職業圈站穩陣腳：「不少球手都要在自己的球會或其他地方做兼職，現在這筆錢可令他們專注訓練，海外比賽不需貼錢，甚至有餘額去換一張貼近職業規格的球枱練習。」

麥克艾倫視球手專業認可

狀態籤運難料 強弱對碰添保障

北愛爾蘭名將麥克艾倫則對補貼制度細節看法較審慎，認為球手過五關斬六將才獲得職業圈資格，底薪補貼應被視為對專業的認可，不需「跑數」從獎金扣除。有輿論亦指球手打入賽事正賽，晉級賺獎金的同時，亦要負擔額外衣食住行開支，對部分獎金剛過水平線的球手不公平，甚至增加球手故意落敗，操控球賽的誘因。上季賺3.3萬鎊、現世界排名50位的英格蘭球手大衛格斯就直言，這些細節不足以阻礙幫助低排名球手的措施，又指出狀態、籤運等難料，「可能連續幾個比賽首圈就對上世界前16球手」，不只帳面上受助的球手會歡迎措施：「希望自己用不着，但我很感恩如有需要，這會幫到我。」

吳安儀信與受薪培訓制沒衝突

宏觀一點看，WST底薪制度最幫助到低排名球手，讓他們不背負經濟壓力訓練和比賽，提升職業圈整體水平，反過來亦可推論為受薪培訓的體校制優勢會減少。香港女將吳安儀接受本報查詢時，直言自己較幸運，受體院及政府資助，與部分有贊助商的知名球手，不需為「錢」途擔憂，不過她強調兩種制度都是為推動桌球發展，沒有衝突：「與其有時間去擔心對方變得更強大，不如將心思放在如何令自己做得更好。」WST底薪制度會否正式落實，相信都會是未來一年圍繞桌球圈的一大熱話。

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