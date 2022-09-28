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2022年9月28日星期三
兩犯錯遭德國逼和 三獅不勝世盃響警號 修夫基撐馬古尼有經驗
意軍闖決賽周 文仙尼：難補缺席世盃傷痛
吳安儀轉戰英國賽首圈止步
東方全華班刺馬闖季後賽4強
孫興慜領韓國險勝迎世盃 日本輪換友賽厄國言和
阿拿奧祖大腿施手術勢唞逾兩月 恐無緣隨烏拉圭征世盃
體壇快訊：理文聘曼城前青訓教練統籌梯隊
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桌球界試行底薪 掀體壇改革風潮 一年17萬墊款 利新人專注提升水平
WST廣納建言 改革奠定入奧基礎
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【明報專訊】（請看附圖）
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