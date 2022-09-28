體壇快訊：理文聘曼城前青訓教練統籌梯隊

中國女排世界賽兩連勝迎日本

中國女排昨於世界賽D組次輪，有接應二傳手主將龔翔宇傷癒復出，加上主攻李盈瑩獨攬18分，領銜以直落三局25：16、25：21、25：16擊敗哥倫比亞隊，今午將與同樣兩連勝的榜首之師日本隊碰頭。

周冠宇續約愛快羅密歐1年

世界一級方程式（F1）車隊愛快羅密歐昨宣布，與23歲中國籍車手周冠宇續約1年，明年與隊友保達斯續為這支意大利車隊出戰，並有望明年4月首次在家鄉上海出戰中國站。F1下屆合共20個席位，目前只餘阿爾派、哈斯及威廉士車隊各有一席尚未確定。

周琦重返NBL簽約鳳凰1年

曾效力NBA侯斯頓火箭的26歲中國男籃球星周琦，昨落實重返澳洲NBL球隊東南墨爾本鳳凰，簽約1年。另外，美國隊昨於女籃世界盃A組最後一輪大勝波斯尼亞，5戰全勝首名晉級8強，而同日贏波的中國隊則以次名出線。