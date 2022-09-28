東方全華班刺馬闖季後賽4強

撼滿貫爭決賽席位 梁嘉顯提防荷利菲特

東方昨甫開賽已火力全開，半場以42：35領先。飛馬下半場初段曾追至落後3分，但東方除了梁嘉顯攻入全場最高21分，卜聿揚、李琪和徐遠成也有雙位數進帳，加上將飛馬洋將漢尼拔的得分壓制於19分，終以94：69勝出。

梁嘉顯賽後直言拉利羅斯離隊對球隊有影響，但東方勝在全民皆兵，即使全華班也盡力爭勝。東方在8月的聯賽曾戰至加時不敵滿貫，兩軍4強再碰頭，「綠軍」更有美籍中鋒荷利菲特加盟，梁嘉顯預計對方會更難應付，「我曾跟荷利菲特合作過，他是很好的隊友，雖個人能力未必好強，但隊制能力很好」。

泰那復出領銜轟30分 永倫擒鷹4強鬥南華

至於永倫在尾場面對飛鷹，上兩場皆高掛免戰牌的「得分機器」泰那是役復任正選兼取得全場最高30分，領軍以94：82勝出。憑常規賽頭兩名直入季後賽的滿貫和南華以逸待勞，將於10月2日在修頓上演的4強分途出擊，滿貫在下午4時對東方，南華則對永倫。4強採取3場2勝制，門票周五起於Cityline購票通發售，門票每張港幣90元正，優惠票港幣60元正，Cityline將會收取額外手續費。