兩犯錯遭德國逼和 三獅不勝世盃響警號 修夫基撐馬古尼有經驗

英格蘭隊賽前篤定包尾降班，在這場A3組最後一戰誓以勝仗挽回面子，卻在52分鐘先失，哈利馬古尼後場誤傳予德國隊中場穆斯亞拿後，再於禁區內踢跌對方被判12碼，中場根度簡操刀得手。修夫基在66分鐘換入美臣蒙特及布卡約沙卡僅1分鐘，馬古尼於前場失控球被德國隊打反擊，最終由迪姆華拿左路橫傳予前線拍檔夏維斯射入世界波，令英軍落後至0：2。「三獅」其後在71至83分鐘內，藉勞基梳爾及蒙特分別建功，以及哈利卡尼射入12碼一度反超前3：2，但被夏維斯在87分鐘門前「執死雞」，使兩軍各三言和。

瑟頓憂世盃面臨風險

史東斯傷大腿 勢無緣曼市打吡

修夫基說：「我知道馬古尼會是此仗焦點，但我認為球隊需要支持隊內最佳及經驗最好的球員，除非我們處於一種不能選擇他們的狀况。世界盃的壓力總難避免，你提早感受和適應它是好事。」三獅名宿瑟頓說：「修夫基忠誠於過去沒使他失望的球員，但若這些人之後續在所屬球會上陣機會不多，世盃分組賽首仗對伊朗隊便會出現很大問題。這將會是很大的風險。」另外，卡尼為三獅的戰意感到自豪，這名熱刺箭頭在國際賽入51球，只少隊史紀錄保持者朗尼兩球。另外，三獅此役有曼城後衛史東斯於37分鐘觸傷大腿，勢無緣下周日晚英超主場對曼聯的打吡戰。

夏維斯起孖平比亞荷夫成就

費歷克不滿連失3球促改善

德國隊教練費歷克稱讚車路士前進攻組合炮製首個入球道：「華拿的傳送棒極了，夏維斯亦射入精彩一球。」夏維斯成為1996年歐洲國家盃決賽的比亞荷夫後，首個在溫布萊梅開二度的德國國腳。惟費歷克亦為下半場13分鐘內連失3球而失望，「己隊領前兩球後仍表現穩定，但英格蘭人腳調動後便更具侵略性。我已告訴麾下勇敢作戰和永不放棄是很重要的」。德國隊的世盃首戰對手是日本隊。