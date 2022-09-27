體壇快訊：港武術隊世大搏擊奪7金3銀

港隊5將11月戰越野跑世界賽

山徑越野跑世界賽將在11月初於泰國清邁舉行，港隊昨公布派出3男2女出賽。月初因入境隔離未能出戰選拔賽的黃浩聰，將與女將梁影雪、張敏怡戰80公里長距離組，至於曾福祥及謝覺偉則會鬥40公里短途組。

挪威冬奧滑雪兩金名將患癌

曾奪兩屆冬奧高山滑雪金牌的挪威籍名將史雲度，公布自己罹患睾丸癌，但經治療後正康復。39歲的史雲度曾分別在2010年溫哥華冬奧超級大迴轉賽，以及4年前平昌冬奧落山賽替挪威隊摘金，亦曾五度成為世界冠軍。

中國女排世界賽響頭炮

中國女排昨於女排世界賽憑新任主攻李盈瑩獨取22分，直落3局擊敗阿根廷隊，於D組首戰旗開得勝，但是役缺陣的龔翔宇據報賽前腕傷復發。同組贏波的對手亦包括日本及巴西隊。上屆冠軍塞爾維亞隊則在C組輕取加拿大隊。

美國隊高球總統盃締九連霸

美國隊昨在高爾夫球總統盃以17.5：12.5擊敗國際隊，豪取九連霸。他們最後1日的12場單打比洞賽贏出一半，當中史派夫及麥斯荷馬4日出賽場數全勝，國際隊則以今屆3勝1負的韓將金時沅表現最好。