歐洲隊反負無緣獎盃送別 梅利佐高域撐轉任教練 費達拿預告變身 明年再臨利華盃

歐洲隊完成頭兩日利華盃賽事後，領先世界隊8：4進入煞科日。不過，利華盃的勝仗得分在3日各有不同，首日1分、次日2分、煞科日3分，而世界隊在最後一日急起直追，打頭陣的索克/奧格艾利阿辛在雙打賽事以盤數2：1反勝梅利/貝列天尼，而22歲的加拿大籍小將奧格艾利阿辛在緊接的單打賽事，與塞爾維亞籍前一哥佐高域碰頭，他在全場轟下13球Ace及擊出39個致勝分下，以直落兩盤勝出，助世界隊首度反超前10：8。

世界隊奪賽事舉辦5年來首冠

歐洲隊希臘籍好手特薛斯柏斯在關鍵的單打賽事面對美籍新星堤亞科，雖然首盤先以6：1拔頭籌，但後者在次盤「搶七」以細分13：11扳回一城，在決勝盤更以10：8勝出，助世界隊率先拿下13分，自賽事在2017年舉辦以來首度封王。

在利華盃後正式退役的費達拿，雖然無法以冠軍為職業生涯作結，但他賽後仍大方恭賀世界隊。利華盃明年將移師加拿大溫哥華的羅渣士體育館上演，即使費達拿已高掛球拍，但這名20項大滿貫得主仍預告跟球迷明年再見，「我到時亦會在場，以另一身分繼續支持兩隊」。

梅利未言退 稱難與費達拿相提並論

同屬歐洲隊的梅利和佐高域，期望費達拿有朝一日成為教練，前者表示：「費達拿的執教能力出色，他看很多比賽，他熱愛這項運動」，後者則相信費達拿不論教導男、女子球員，都會令對方大有進步。

近年受傷患困擾的英國前「一哥」梅利，賽後則指未退役計劃，但35歲的他坦承自己難與費達拿相比，不值擁有跟對方一樣的告別儀式，「當我要打最後一個比賽時，我應該會告訴大家，但我不知道是甚麼時候」。