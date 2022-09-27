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2022年9月27日星期二
法國敗走丹麥驚險護級 憂愛將世盃前傷疲 迪甘斯促PSG輪換麥巴比
荷蘭挫比利時不敗出線 尹戈爾再戰世盃信走得更遠
葡軍鬥牛爭4強席位 C朗女友認4月喪子心如刀割
港將羅心汶K1甲土國站封后
吳安儀特林普混雙世界賽出局
東超籃球聯賽改賽會制 延至明年初菲律賓開鑼
足壇快遞：陳頌文建功領史篤城預備組晉級
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歐洲隊反負無緣獎盃送別 梅利佐高域撐轉任教練 費達拿預告變身 明年再臨利華盃
IBA俄籍會長連任 巴黎奧運續自行辦賽
體壇快訊：港武術隊世大搏擊奪7金3銀
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【明報專訊】（請看附圖）
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