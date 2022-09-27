足壇快遞：陳頌文建功領史篤城預備組晉級

歐戰3軍涉球迷違規被罰

歐洲足協（UEFA）昨宣布，3間球會祖雲達斯、法蘭克福及尼斯的球迷，因在今屆歐洲賽涉種族歧視或不道德行為被罰。其中身處歐聯H組的祖雲，被罰款1.5萬歐元（約11.4萬港元）、未來1年歐洲賽主場須關閉至少1萬座位，以及下月12日征戰海法馬卡比被禁售作客門票；尼斯則要在下輪歐協聯迎戰斯洛華高閉門作賽；另一歐聯球隊法蘭克福被罰款3萬歐元（約22.8萬港元）。

巴西阿根廷迎世盃前最後友賽

各支11月將出戰卡塔爾世界盃決賽周的球隊今迎開鑼前最後熱身賽，其中巴西隊明晨將作客突尼斯隊，另一南美勁旅阿根廷隊則迎戰牙買加隊。至於東亞雙雄日本隊及韓國隊，今晚則分別與厄瓜多爾隊及喀麥隆隊交手。

阿倫離愛華頓轉戰阿聯酋

愛華頓中場阿倫盧利奧昨落實以1000萬歐元轉會費（約7600萬港元）加盟阿聯酋球會艾華達，簽約兩年。這名31歲巴西前國腳2020年由拿玻里轉投「拖肥」，為該會在各項賽事共上陣57場。