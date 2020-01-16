法國敗走丹麥驚險護級 憂愛將世盃前傷疲 迪甘斯促PSG輪換麥巴比

法國隊在世界盃決賽周抽中與丹麥隊同組，但這次預演，早段數次攻勢失機後，被主隊鋒將多爾貝治及安達斯奧臣上半場6分鐘內連入兩球，易邊後仍未能破蛋，終以0：2落敗，近6戰3負，是之前54場的總和。法軍輔鋒基沙文賽後不滿球隊缺乏爭勝心：「我不認為是球隊今期較多新面孔而致敗，無法應付對手角球攻勢，是心態問題，五五波是需要爭勝的，但這對己隊備戰世界盃很有用。」

基沙文斥欠積極 迪甘斯否認排錯陣

迪甘斯亦表示：「這不是陣式問題。當你連續面對4個角球，每次都走漏了丹麥球員。3後衛、12後衛也沒有分別。」法國《隊報》認為中場卡馬雲加及翼衛班捷文柏華特是役半場已被換走，世盃決賽周難保正選席位。

法國隊今屆歐國聯6仗均未能在上半場入球，麥巴比是役與前線拍檔基奧特火花欠奉，自己一次強行遠射更完全偏離目標，被網民揶揄，但迪甘斯認為麥巴比已是陣中表現較好一員，希望其他球員能分擔進攻重任，又籲PSG保障麥巴比可健康戰世盃：「我知加迪亞想一直起用他，但間中也要唞下氣。給他一點休息也不是壞事。」至於今次只是頂替賓施馬入伍的基奧特，就表明不預期自己會出戰世界盃決賽周。

奧地利降班 主帥蘭歷克寫劣績

克羅地亞闖決賽周 波索域料唞4周

另外，奧地利隊昨以1：3不敵克羅地亞隊，來季將降落B級聯賽。6月才上任的主帥蘭歷克，6場領軍只得1勝1和4負，是球隊近4任主教練中最差。克羅地亞則與其他A級榜首球隊，躋身明年6月的歐國聯決賽周，但中場悍將波索域是役拉傷腿筋，料養傷4星期，令上屆世界盃奪亞的「格仔軍」，或需思索決賽周輪換方案。