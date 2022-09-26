飛魚游出汪洋闖新天 轉戰拯溺界破4港績 陳芷晴隨波逐流追夢

文：許嘉明

圖：林靄怡

陳芷晴自小學習游泳，每日早晚兩課練習，這名拔萃女書院泳隊前隊長在6年香港游泳代表隊生涯中，出戰過各種比賽。不過，她在2019年毅然退隊並轉項拯溺，她解釋，「我在大學一年級游完大專泳賽，因腰部受傷休息了一段時間，傷勢康復進度不理想，加上成績停滯不前，都考慮了很多事。想給自己一點挑戰，就轉了過來拯溺，我覺得轉一個新環境，對我的心理健康會好一點」。

蛙鞋假人作伴 學海無涯獲滿足感

旁人覺得拯溺也是跟游泳有關，陳芷晴身為前香港泳隊代表，轉項後當然會如魚得水，但事實卻並非如此。拯溺講究技術，熱愛學習的陳芷晴笑言轉項後最大的滿足感，是每次練習都能學習新事物，「可能我的年資尚淺，因此每次練習我都覺得很新鮮，譬如泳池項目中，怎樣拿假人、怎樣分段，其實都講究技巧。海洋項目的變數更大，譬如泳灘每日水位都不同，所以每日都在學習」。

即使學界曾為母校出戰拯溺賽，但陳芷晴指當時教練不准她參與拖假人的項目，認為身高1.53米、重50公斤的她，要拖動30公斤重的假人定必吃力。陳芷晴直言有心結，對現時能夠穿蛙鞋、拖假人比賽感開心。除了泳池項目外，她亦有機會參與海洋項目，惟要從泳池游向海洋，探索未知的領域，感到害怕屬人之常情，陳芷晴透露最初跟隨拯溺隊在淺水灣練習海浪艇的經歷：「初學者會像洗衣機一樣，不斷跌入海再滾上來。最初我在艇上還未坐穩跟隊友出海，我跟不上他們的速度，而赤柱和鶴嘴那邊比較食風，令我不斷跌，剛好有船經過時，我怕得舉手問他淺水灣在哪，好醜怪。」

克服恐懼獲回報 國際賽2金1銀

自我要求甚高的陳芷晴，不願類似情况再次發生，矢志鑽研拯溺項目。她2019年出戰英聯邦錦標賽和荷蘭國際賽後，遇上疫情導致封灘、封泳池、封健身室，她卻沒有因此意志消沉，並於去年的比利時國際賽泳池項目個人賽贏得2金1銀，伙隊友李穎欣、陳穎臻和司徒詠珈在3項接力賽奪銀，同時締造4項港績。

世界賽迎勁敵 無薪假期練習做好本分

港隊將出戰在意大利舉行的世界賽，剛大學畢業並踏入職場的陳芷晴，為備戰賽事更從6月開始請無薪假期去練習，她表示目標是在主項100米穿蛙鞋運送假人賽得前8，即使多國的拯溺選手都是奧運水平，競爭激烈，但她仍保持信心，「我愈來愈相信吸引力法規，宇宙會為你安排好一切，你只要做好本分，機會來臨時就可把握」。