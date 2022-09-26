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2022年9月26日星期一
迎德國爭勝保三獅帥位 球迷促杜曹接掌 修夫基自稱合適人選
C朗征捷克浴血無恙 葡軍大捷壓鬥牛兵升榜首
傑曹柏林創紀錄 改寫馬拉松世績 四度稱王 超兩小時完賽留憾
佐高域利華盃一日兩捷 自覺未老無意隨費達拿退役
伊雲尼甫公路世界賽奪魁歎圓夢
俄體育部禁運動員海外集訓 男足友賽復出挫吉爾吉斯
體壇快訊：聶芷彥公開水域亞洲賽兩銀謝幕
電視精選
飛魚游出汪洋闖新天 轉戰拯溺界破4港績 陳芷晴隨波逐流追夢
拯溺賽項目五花八門 爭分奪秒考驗技術默契
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【明報專訊】（請看附圖）
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