C朗征捷克浴血無恙 葡軍大捷壓鬥牛兵升榜首

下仗鬥西班牙倘不敗出線

雖然C朗是役未能改寫個人的國際賽入球紀錄，但其曼聯隊友後衛達洛治梅開二度，另一「紅魔」中場般奴費南迪斯亦有進帳，加上C朗完場前助攻迪亞高祖達，令葡軍4：0大勝。37歲的C朗賽後上載與隊友慶祝的照片，稱是美好勝利，「我們會繼續專注在主要目標上」。主帥費蘭度山度士則指「今年最好的還未到來」，暗示對11月開戰的卡塔爾世界盃滿懷信心。

不過，葡軍近期陷中堅荒，是役客串的防守中場丹尼路佩尼拿末段被換走，下仗上陣成疑。至於西班牙隊一度憑佐迪艾巴扳平，但主場1：2不敵瑞士隊後，賽後5戰續得8分，落後葡軍兩分。

古迪勢唞5周無緣西甲鬥皇馬

此外，日前在A1組挫奧地利隊的法國隊有守將祖利斯古迪，昨證實因大腿受傷初步需避戰4至5周，將錯過巴塞隆拿未來7仗，包括西甲大戰皇家馬德里。

另外，B1組的蘇格蘭隊主場2：1反勝愛爾蘭隊後，升上榜首，但兩閘基蘭泰亞尼及艾朗希基均傷出。B2組的以色列隊則提前篤定下屆升班。