迎德國爭勝保三獅帥位 球迷促杜曹接掌 修夫基自稱合適人選

英格蘭vs.德國/匈牙利vs.意大利 UEFA.tv 明晨02：45直播

英格蘭隊日前作客以0：1敗走意大利隊，賽後在A3組5戰2和3負得2分包尾，少第3名德國隊4分，提早宣布護級失敗，下季需降落B組，更尷尬的是，英軍只曾在6月初作客逼和「日耳曼軍團」中入1球，使修夫基下台之聲不絕於耳。來自英國博彩公司資料顯示，車路士的樸達是下個三獅主帥大熱門人選，隨後有紐卡素的艾迪賀維、正待業的熱刺前領隊普捷天奴及早前被車路士解僱的杜曹等。

卡尼籲勿恐慌 馬古尼冀團結迎敵

杜曹被看好是由於他曾領軍巴黎聖日耳門獲得2019/20年球季歐聯亞軍，前季更令車路士在歐聯封王，去季亦助「藍戰士」在英格蘭足總盃和聯賽盃奪亞。有三獅球迷在網上留言，「聘用杜曹。英格蘭隊就會好。就是這麼簡單」，以及「由杜曹領軍出席世界盃。誰敢說不？」

修夫基對自己「冇得留低」不敢苟同，他說：「我就是帶領國家隊的最合適人選。這是較穩定的做法。」他近年的最大功勞是令三獅在去年歐洲國家盃及2018年世盃分獲亞軍和殿軍。三獅前鋒卡尼亦說：「球迷不用恐慌，我們知道必須改善。」近季屢被批評的守將哈利馬古尼則說：「球迷很沮喪，球隊應團結一致。前面正有一個國際大賽。」他的此役後防拍檔料是上仗停賽的史東斯，而早前補選的中場佐敦軒達臣則有望至少後備上陣。

梅拿：拜仁欠佳拖累德軍表現

德國隊的情况好不了三獅多少，中場湯馬士梅拿坦言，這與暫排德甲第5位的拜仁慕尼黑季初成績欠佳有關。德國隊此仗續有門將紐亞及中場哥列斯卡因感染新冠病毒避戰，後衛魯迪格亦停賽。至於曾作客以2：5慘負德國隊的意大利隊，若作客挫首循環手下敗將匈牙利隊，便可以1分反壓對方出線。