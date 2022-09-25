征戰廿四載 費達拿別網壇 伙拿度告別戰飲恨 喜大於悲「沒遺憾」

費達拿昨於倫敦O2體育館舉行的利華盃，伙拍多年勁敵拿度，代表歐洲隊於雙打出戰世界隊的美籍球手堤亞科及索克，二人先贏一盤6：4後，連輸兩盤6：7（2：7）及9：11反負，未能以勝利告別球員生涯。不過，賽後場面喜大於悲，賽會亦在大銀幕播放費達拿職業生涯回顧，場面感人，他與拿度更一度感觸落淚，並獲兩軍隊員一同拋起歡送。而這場「有今生無來世」的告別戰，亦吸引包括微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）、演員曉格蘭特（Hugh Grant）及小說家羅林（J.K. Rowling）等到場。

各界名人到場見證 敵友拋起歡送

拿度嘆如「失去生命中重要部分」

這名20座男單大滿貫得主賽後說：「這是美好的一天。我很高興，而非難過。來到這裏感覺很好，很高興我渡過了難關，即使小腿感覺仍有傷，但能與拿度一起上陣，以及這麼多偉人見證，已沒任何遺憾了。」拿度亦感觸道：「他的退役就像我生命中一個重要部分要離開一樣，我們有滿滿的回憶，很榮幸可在他的告別戰並肩，當刻的心情真的難以形容。」

1998年踏上職業網球手之路的費達拿，於瑞士的雷達公開賽上演職業賽處子戰，翌年首代表瑞士隊出戰台維斯盃，成為當年最年輕打入職業網球聯會（ATP）世界排名前100位的男單球手。2000年更於馬賽公開賽首闖ATP巡迴賽決賽，雖然奪亞而回，但已嶄露頭角。而他亦於同年的悉尼奧運男單獲第4名。

直至2003年，年僅21歲的他於溫布頓錦標賽首次殺入男單決賽，並擊敗澳洲籍球手菲臘普西斯，奪得個人首座大滿貫，並於同年的年終賽擊敗美籍名將阿加斯封王。翌年他不但成功衛冕溫網，更於澳洲公開賽及美國公開賽奪冠，單年拿下3座大滿貫，令其事業踏上巔峰，正式成為網壇世界一哥，並連續保持長達8年7個月（237周），至今仍是前無古人，而「世一」總時長，亦僅次塞爾維亞籍名將佐高域居次。

此後費達拿在網壇再添16「貫」，並於2008年的北京奧運奪男雙金牌、2014年助瑞士隊於台維斯盃封王，以及共奪6次年終賽冠軍等，惜近年受傷患困擾，在2018年澳網以37歲之齡拿下個人最後大滿貫後無以為繼，去年的溫網亦是他最後一次出席大滿貫，終在8強作別。接受膝蓋手術後的他，終未能如願復出再打大賽，並於昨晨的利華盃後正式結束球員生涯。

拿度將為人父 提早退出利華盃

另外，拿度昨宣布以私人原因提早退出利華盃，據報他即將初為人父，將返西班牙陪伴妻子分娩。