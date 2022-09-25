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2022年9月25日星期日
逾1.2萬球迷入場 港足緬甸互交白卷 主帥安達臣為未入球致歉 黃洋冀球迷續撐
作客憾負意軍 三獅篤定降班 不解連續3仗食白果 修夫基：正朝正確方向發展
美斯起孖領阿根廷大勝 稱不為世盃留力
3人得分上雙 美國女籃世界盃挫中國
體壇快訊：吳安儀混雙賽旗開得勝
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征戰廿四載 費達拿別網壇 伙拿度告別戰飲恨 喜大於悲「沒遺憾」
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【明報專訊】（請看附圖）
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