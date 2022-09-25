作客憾負意軍 三獅篤定降班 不解連續3仗食白果 修夫基：正朝正確方向發展

兩軍上半場互無紀錄，戰至68分鐘，意軍前鋒拉斯柏度尼接應邦路斯的後場長傳，禁區內右腳燙射得手，終維持1球勝果。三獅今屆賽事錄得2和3負，賽後提前1輪篤定降班；儘管如此，領隊修夫基仍認為麾下此役發揮理想，「我們擁有較多控球權，更多射門，球賽上大部分時間都表現出色，只是難以解釋為何未能取得進帳；我明白賽果或引來外界一些迴響，但表現正朝着正確方向邁進」。

A3組另一場，匈牙利隊靠前德甲兵施沙拉爾一箭定江山，作客以1：0小勝德國隊，5戰得10分排榜首，領先次席的意大利隊兩分，兩軍將於周二正面交鋒，爭奪出線4強唯一席位。德國隊則以1勝3和1負得6分，出線無望。

馬天尼斯停賽 亨利領比利時迎荷蘭

另外，A4組的比利時隊因主帥馬天尼斯上仗對威爾斯隊被逐，明晨主場對世仇荷蘭隊，將首次由助教亨利領軍。「歐洲紅魔」賽前暫落後3分居次，加上首循環輸1：4，今仗需最少贏3球才可出線。「橙軍」賽前有法蘭基迪莊、迪比及古普美拿斯因傷退隊，只從U21補選布洛比及賴恩格雲貝治，據報要名宿助教戴維斯客串而完成隊內對抗賽。