逾1.2萬球迷入場 港足緬甸互交白卷 主帥安達臣為未入球致歉 黃洋冀球迷續撐

因應疫情，港足上次有球迷入場的主場比賽，已是2019年11月19日對柬埔寨隊的世界盃外圍賽，昨晚再鬥於上周三閉門友賽以2：0擊敗的緬甸隊，吸引不少球迷身穿港足球衣或紅衫入場，在大球場凝造一片「紅海」。40元的學生及長者特惠票於傍晚約6時已售罄。

昨仗除了是港足相隔2年10個月首次有球迷的主場賽事，亦是《國歌條例》實施後首場港足主場比賽，賽前奏國歌時，看台上傳來一陣噓聲，惟只持續數秒。其間場內有警員持攝錄機，在看台上拍攝球迷，即被球迷報以噓聲。

奏國歌傳噓聲 警持攝錄機拍球迷

首仗港足在旺角大球場憑孫銘謙及羅梓駿頭槌各建一功，以2：0擊敗緬甸隊。兩隊3日後再戰，港足正選陣容有兩個變動，門將葉鴻輝復任正選兼任隊長，左閘改由梁冠聰出任。港足在上半場攻勢較多，中場陳肇鈞至少4次後上攻門。港足初段一輪攻勢不果，孫銘謙於28分鐘未能把握羅梓駿的二傳即時起腳，陳肇鈞另有兩次頭頂腳踢同欠威脅，港足半場跟緬甸隊互交白卷。

港足在61分鐘換入翼鋒鄭兆均、費蘭度及中堅馮慶燁，取代有微傷的羅梓駿、簡嘉亨及艾里奧，其後再換入艾力士、鄭展龍和胡晉銘，一眾球迷於尾段角球攻勢時，齊拍打座位試圖製造氣勢，但形勢未如上半場，終在12264名球迷入場下，以0：0賽和緬甸隊。在場大多球迷完場後未即時離場，續不斷拍掌鼓勵，港足球員亦繞場一周，向球迷揮手致意。

安帥考慮未來召入籍兵加強攻力

昨仗是繼2019年9月10日世界盃外圍賽對伊朗隊有13942人入場後，近5年來港足第二多觀眾的賽事。港足主帥安達臣稱球隊上半場表現出色，認為是役欠運而未能入球，對未在球迷面前獲勝致歉和感失望。他提及陣中沒穩定射手，未來或視察將領取特區護照的入籍兵，例如理文的艾華頓、冠忠南區的史提芬彭利拿及艾華。

中場黃洋亦期望球迷繼續支持，「相信球迷緊接都會關注世界盃，但明年亞洲盃決賽周，就是屬於香港球迷的世界盃，希望未來一年繼續支持港隊」。前鋒孫銘謙稱在主場球迷面前比賽感覺「好正」，「每個港隊球員都好想贏這場比賽以報答球迷支持，相對海外賽事很多時未完場已有球迷離開，今次見到香港球迷願意等我們繞場一周，給我們很大支持」。