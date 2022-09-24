Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2022年9月24日星期六
港足大球場列陣 再鬥緬甸爭連勝 隔1041日再迎球迷觀戰 安達臣冀2萬人入場打氣
好友安達臣邀請促成友賽 緬甸主帥：港足擁光明將來
艾力士回歸重披26號戰衣 再遇緬甸盼添好運建功
張帥鄭欽文齊闖泛太平洋賽4強
塞爾特人教練涉不倫關係停職 助教暫掌帥印
體壇快訊：吳安儀桌球混雙賽登場
電視精選
FIFA病毒襲巴塞 3將歐國聯傷出 荷蘭挫波蘭迪莊迪比掛彩 法國奏捷古迪傷腿筋
葡軍征捷克 菲歷斯缺態無緣上陣
足壇快遞：孫興慜建功韓友賽不敗
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足大球場列陣 再鬥緬甸爭連勝 隔1041日再迎球迷觀戰 安達臣冀2萬人入場打氣
好友安達臣邀請促成友賽 緬甸主帥：港足擁光明將來
艾力士回歸重披26號戰衣 再遇緬甸盼添好運建功
張帥鄭欽文齊闖泛太平洋賽4強
塞爾特人教練涉不倫關係停職 助教暫掌帥印
體壇快訊：吳安儀桌球混雙賽登場
電視精選
FIFA病毒襲巴塞 3將歐國聯傷出 荷蘭挫波蘭迪莊迪比掛彩 法國奏捷古迪傷腿筋
葡軍征捷克 菲歷斯缺態無緣上陣
足壇快遞：孫興慜建功韓友賽不敗
港足大球場列陣 再鬥緬甸爭連勝 隔1041日再迎球迷觀戰 安達臣冀2萬人入場打氣
好友安達臣邀請促成友賽 緬甸主帥：港足擁光明將來
艾力士回歸重披26號戰衣 再遇緬甸盼添好運建功
張帥鄭欽文齊闖泛太平洋賽4強
塞爾特人教練涉不倫關係停職 助教暫掌帥印
體壇快訊：吳安儀桌球混雙賽登場
FIFA病毒襲巴塞 3將歐國聯傷出 荷蘭挫波蘭迪莊迪比掛彩 法國奏捷古迪傷腿筋
葡軍征捷克 菲歷斯缺態無緣上陣
足壇快遞：孫興慜建功韓友賽不敗
prev
next