港足大球場列陣 再鬥緬甸爭連勝 隔1041日再迎球迷觀戰 安達臣冀2萬人入場打氣

香港vs.緬甸 香港大球場 晚上20：00開賽 票價：$150/$40（特惠） now633台/Now E同步直播

港足周三晚於旺角大球場閉門友賽，憑孫銘謙及羅梓駿於上半場頭槌各建一功，以2：0擊敗緬甸隊。兩隊今晚再踢國際A級賽，將繼2019年11月19日以2：0挫柬埔寨隊的世界盃外圍賽，相隔2年零10個月再次舉行開放球迷入場的主場賽事。

港足主教練安達臣昨在賽前記者會表示，港足在疫情失去了球迷很長時間，稱這支「全新的港足」是需要球迷支持，期待今仗可首次感受主場氣氛，「我希望明（今）晚賽事會有很多、很多球迷入香港大球場支持我們，來看這支全新風格的港隊，更進取踢法是怎樣踢」。

首日預售3000門票 今續售票

香港足球總會預售賽事門票兩天，據悉首日預售了約3000張門票，今早10時至下半場開賽前，會續在香港大球場售票，票價150元、特惠票40元。足總行政總裁譚秋朗昨探班球隊操練時，向一眾球員提及兩日預售門票銷情理想，稱全港球迷都很期待今仗，「估計至少有1萬人以上入場，可能更多，明（今）天對我們是關鍵時刻」。安達臣更期望能夠有多於2萬人入場，並盼以進攻踢法吸引過去少入場的港人球迷也捧場支持港足，「球迷的打氣吶喊是球隊進攻的助力，在英格蘭、德國和西班牙等歐洲國家都是這樣」。

黃洋期待主場獻技

黃威余在言染疫缺陣

隊長黃洋亦期待披上港足戰衣再次在香港球迷面前獻技，「很久沒有主場作賽，香港球迷是時候入場觀戰，讓他們對港隊明年參加亞洲盃決賽周有所期待，就像7年前世界盃外圍賽時的氣氛」。不過，港足今仗將繼續有兩名港將黃威及余在言缺陣，二人均未有參與賽前最後一課操練。安達臣證實二人新冠病毒檢測呈陽性，未能歸隊需留家隔離，「黃威是球隊的重要球員，這是重大損失，但我很滿意陳肇鈞上仗頂替其位置的表現，還有顏樂楓和胡晉銘亦可替補」。

緬甸隊的德國籍主帥安東尼希爾則表示，今次訪港友賽為備戰年底的東盟足球錦標賽，今仗正好讓球員學習如何應對作客賽事壓力。