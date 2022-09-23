英軍征意護級呈暗湧 後防人腳不整 基亞利殊認「同坐一條船」

意大利vs.英格蘭 UEFA.tv 明晨02：45直播

意、英兩軍去年分別獲歐洲國家盃冠軍和亞軍，惟其後均無以為繼。意軍既連續缺席兩屆世界盃決賽周，經歷4場歐洲國家聯賽A3組比賽後，也只獲1勝及曾作客以2：5慘負德國隊，現只能以5分排第3，分別落後明晨亦交鋒的一哥匈牙利隊及次席德軍2分和1分。「三獅」將出席11月開戰的世盃，但其歐國聯情况比意軍更差，以2和2負得2分劣績敬陪末席，明晨之戰若負意軍，便宣告下屆降落B組角逐，使此役已成榮辱之戰。

基亞利殊冀眾將團結一致

基亞連尼同情馬古尼讚實力分子

基亞利殊說：「我們明白英格蘭隊目前的處境，未來兩仗作客意大利隊和迎戰德國隊都是惡鬥，球員正同坐一條船，團結一致和一起勇往直前是非常重要的。」由於他去夏加盟曼城後未能穩列正選，近兩季上陣44次只入7球，亦與身價1億鎊（約8.9億港元）並不相稱而一直備受批評。

英軍守將哈利馬古尼亦受狠批，此子近季嚴重走樣，被指是曼聯成為倒退的主因之一，意軍前隊長基亞連尼同情對方道：「球迷對他期望甚殷，事關他的身價是8000萬鎊（約7.1億港元），但要求他每仗都有最佳演出是不切實際的。他和史東斯是一對很好的英格蘭隊後防拍檔。馬古尼即使並非里奧費迪南，也是實力分子。」三獅此仗後防有隱憂，史東斯停賽外，受傷的門將比克福特勢由蘭斯達爾取代把關，右閘基爾獲加則因傷癒不久未必披甲。

意軍3將傷缺 恩莫比尼冀彌補遺憾

意軍的傷兵情况好不了三獅多少，中場馬高華拉堤、羅倫素柏歷堅尼及攻擊手保列坦奴等已退隊，教練文仙尼已急召缺席國際賽5年的前鋒加比亞甸尼入隊，令箭頭恩莫比尼任道重遠，這名32歲的拉素箭頭說：「碰英格蘭隊固然是硬仗，但己隊因未能出席世盃而令國民失望，已成為球員今仗的爭勝動力。我明白自己仍可貢獻國家隊。距2026年世盃仍然遙遠，但我若保持狀態，肯定將可以付出更多。」