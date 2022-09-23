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2022年9月23日星期五
費達拿伙拿度演終章 利華盃雙打登場 退役後拒變「幽靈」絕迹
大坂直美腹痛退賽 無緣主場獻技盼明年再戰
滿貫獵鷹首奪常規賽 蔡再懃：球隊團結一致劍指總冠軍
薩百朗世大搏擊摘港隊首金
歐陽若曦下周征獅城劍指冠軍
太陽班主涉歧視風波後賣盤 NBA總裁支持占士讚好
體壇快訊：聶芷彥公開水域亞洲賽摘銀
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英軍征意護級呈暗湧 後防人腳不整 基亞利殊認「同坐一條船」
蘇格蘭除烏 柏達臣重創恐長唞
體壇快訊：查理阿當彭迪夫掛靴
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【明報專訊】（請看附圖）
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