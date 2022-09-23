滿貫獵鷹首奪常規賽 蔡再懃：球隊團結一致劍指總冠軍

荷利菲特頻入樽得分膺功臣

滿貫昨仗續由新援荷利菲特領軍，這名29歲美籍中鋒甫開賽便強攻禁區，飛鷹即使用雙人包夾也難以阻止他單節豪取16分，加上蔡再懃和歐陽維江入楔得手，助球隊首節領先33：15。荷利菲特在次節接連入樽，飛鷹則有蘇志樂連轟3球三分，並於單節得11分，領軍將分差縮至10分。不過，飛鷹失誤頻頻，滿貫把握機會反擊，半場領先56：42。

滿貫在下半場維持優勢，終在荷利菲特貢獻「雙雙」32分13籃板，加上後備上陣的張偉康轟入4球三分得14分，以及蔡再懃交出18分，終以29分優勢勝出。

滿貫在常規賽得8勝1負，榜分榜累積17分。雖然滿貫與南華戰績相同，惟他們在7月復賽後的「紅綠大戰」以89：87加時險勝，終憑較佳對賽成績首奪常規賽一哥寶座，兩隊將直入10月2日的季後賽4強，鬥附加賽勝方。滿貫是「Big4」球隊中，唯一一隊未試過贏總冠軍，蔡再懃直言球隊團結一致，渴望贏得總冠軍。至於永倫將於下周二附加賽鬥飛鷹，而東方龍獅則與建龍飛馬爭另一季後賽4強席位。

福建反負永倫無緣季後賽

尾場方面，福建有主將徐遠征離隊，雖然黃律堯、懷斯和鄭錦興得分上雙，但球隊仍以59：73反負永倫，在常規賽得以3勝6負，以12分排第7，無緣季後賽。