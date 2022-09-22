麥巴比釋前嫌 法國備戰世盃除障礙 同意隨隊拍商業宣傳照 迪甘斯召5新兵迎奧地利試陣

法國vs.奧地利 UEFA.tv明晨02：45直播

麥巴比早前因不滿法國足總擁有球員肖像權，未現身球隊團體照拍攝，亦聲言杯葛參與商業代言活動，法國足總其後再承諾重新審視做法。麥巴比據報態度軟化，前日最終有出席活動，法媒指他事前曾與足總高層開會，主帥迪甘斯、球隊隊長洛里斯及華拉尼均在場斡旋，令事件得以暫時解決，儘管連鎖飲食品牌肯德基表明，基於麥巴比早前稱快餐品牌有損其健康形象一事，考慮對麥巴比或法國足總採取法律行動。

新兵欠國際賽經驗 中場配搭成考驗

法國隊2018年再奪世界盃，11月將在卡塔爾尋求衛冕，但準備工作不順利。他們對上一個國際賽期在歐國聯A1組4戰不勝敬陪末席，要護級的話，餘下兩場對奧地利隊及丹麥隊料非勝不可。球隊已有洛里斯及迪奧靴南迪斯等5將因傷退隊，尼高路簡迪、賓施馬及保羅普巴等亦倦勤，其中普巴料養傷至世盃前，更要處理被兄長馬菲亞斯普巴禁錮勒索一案，暫時接受意大利警方人身保護，馬菲亞斯則與同案另外3人被扣留調查，勢被起訴。

由於傷兵眾多，法國隊今期國際賽徵召了5名新兵。中場配搭成為迪甘斯最費煞思量之處，事關6名可用之兵，均未曾亮相任何大賽，當中最多大國腳經驗的皇家馬德里新星曹亞文尼，亦只曾代表「高盧雄雞」12次。其球會隊友卡馬雲加及古安杜斯等踢法也相近，迪甘斯棄用昔日成功的3中場陣式也不為奇。客軍奧地利隊年初在世盃附加賽落敗，在歐國聯A1組則只領前法國隊兩分。老將阿拿奧杜域是役有望第103次國際賽上陣，追平隊史紀錄。

紐亞哥列斯卡染疫退出德國隊

A1組榜首丹麥隊則作客少兩分的克羅地亞隊，陣中多名主力今夏轉會，但僅基斯甸艾歷臣與巴夫韋迪在新球會站穩陣腳，主帥曉曼特不滿尼斯門將卡斯柏舒米高被貶後備。「格仔軍」主帥達歷則明言洛夫雲和杜馬高維達正淡出國家隊。另外，A3組的德國隊公布門將紐亞及中場哥列斯卡染疫退隊，並率先補選賀芬咸守門員奧利華包文。德軍周六凌晨迎戰匈牙利隊，下周二作客英格蘭隊。