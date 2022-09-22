體育

西班牙男籃凱旋 過萬球迷慶典賀封王

【明報專訊】西班牙男籃日前在男籃歐洲錦標賽決賽擊敗法國隊，贏得隊史第4冠。球隊昨於首都馬德里體育中心舉辦奪標慶典，有過萬名球迷出席同慶；而西班牙隊長魯迪費南迪斯和主帥史卡拉奧羅跟4座獎盃合照。

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