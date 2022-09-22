祖雲達斯兩高層撐艾歷尼留任 尼維特倡易帥遭反對

冀聚焦轉會操作轉虧為盈

祖雲達斯主席安德列艾里尼和體育總監阿里范賓尼據報是易帥建議的主要反對者，決定因素除了體育競技考量，亦包括球會財政條件不足以作解僱賠償。與此同時，《都靈體育報》指球會內部一致同意摒棄做大花筒，希望在轉會操作上，參考近季先後復興的米蘭雙雄及拿玻里，先扭轉赤字。對於艾歷尼的去留，前「斑馬兵」、波斯尼亞籍中場比真歷表示此刻說易帥實屬無稽，「但若球迷也不願支持球隊，事件便複雜得多」。

迪馬利亞停賽兩場 摩帥無緣倒戈國米

另外，年初重創的祖雲達斯翼鋒費達歷高基艾沙，據報下月初重投訓練，預計再多一個月便可復出，力爭出戰世界盃。另一祖雲鋒將迪馬利亞上仗對蒙沙領紅，則被賽會罰停賽兩場；在羅馬對阿特蘭大一役被逐的「首都狼」主帥摩連奴，亦被追罰停賽1場無緣下周倒戈國際米蘭。

而曾執教中國隊及廣州隊（前稱廣州恆大）的意大利隊名宿簡拿華路，昨則落實執教意乙球會賓尼雲圖，簽約兩年。蒙沙則落實與34歲後衛蘭奴基亞解約，這名曾效力國際米蘭的意大利前國腳今季聯賽因傷未曾上陣。