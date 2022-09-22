港足友賽兩蛋贈緬甸 羅梓駿取大港腳首球 安達臣主場領軍響頭炮

港足昨仗正選陣容，門將起用入籍兵保羅把關，在中國聯賽落班的安永佳及茹子楠未有入選，由孫銘謙及徐宏傑分別出任前鋒及右閘。是役大軍名單只有23人，黃威及余在言不在陣中；緬甸隊21人大軍亦只得19人在名單之上。

閉門迎敵 球迷「翻牆」打氣

昨仗閉門在防疫規定下，入場傳媒除了賽前需提交近4天的快測結果，比賽期間亦不能進入龍門後方草場範圍拍攝，以及禁止通過後備席後方行人路。賽事雖閉門仍屬國際A級賽，雙方入場後仍有奏國歌部分，同時至少有7、8名球迷「翻牆」攀上旺角大球場圍欄上觀賽，因此比賽時除了教練及球員的提場聲，場內亦清晰聽到球迷的零聲打氣口號，高呼「We are Hong Kong」、「香港」等為港足吶喊助威。

世界排名147位的港足，面對排名低11位、排158位的緬甸隊，甫開賽即搶攻，港足主帥安達臣的逼搶踢法，成功壓制對手在後場，緬甸隊頭25分鐘都未能製造攻門威脅港足門將保羅。面對緬甸球員身型不高，港足在上半場多次傳入禁區製造高空攻勢，結果在35分鐘取得成效打破僵局，孫銘謙接應羅梓駿的右路傳中入楔頭槌破網，1分鐘後港足以同樣方式再入一球，今次輪到鞠盈智於左路傳中，由羅梓駿頭槌建功，為港足半場領先2：0。

換邊後不久，港足中堅艾里奧輕微拉傷被換出，由馮慶燁入替；緬甸隊於61分鐘有首個攻門，中場安萊溫勁射被保羅撲出。4分鐘後羅梓駿殺入禁區門前起腳被門將檔出。港足及後陸續換入費蘭度、胡晉銘、鄭展龍、艾力士及余煒廉，完場前有機會再下一城，費蘭度在82分鐘於左路扣過門將再起腳，但被敵衛護空門救出，港足終維持2：0勝果完場。

羅梓駿傳射居功 稱漸適應踢翼鋒

安達臣上任後逾9個月才迎首場主場賽事，最終旗開得勝，他賽後稱感覺良好，滿意一眾港腳表現，在上半場發揮出色，高壓進取踢法取得成效，創造6、7次攻勢並取得2個入球。25歲的羅梓駿是役貢獻入球助攻各一，亦取得個人首個大港腳入球，他高興在一仗內傳射居功，有信心周六在球迷面前爭取同樣好表現，「教練跟我們說雖然是閉門，但要踢出給對方感受到是港隊主場賽事，就算有否球迷都要當全場爆滿去爭勝」。「羅梓」近年在傑志和港足都出任右翼鋒，笑言今次是他首次頭槌入球，「自己以前踢閘衛很少入禁區頂頭槌，現於新位置是多了到禁區進攻，自己在這位置適應都幾好，自由度較大」。

周六再鬥緬甸 今起公開售票

兩隊緊接於周六晚上8時在香港大球場再對壘，賽事開放球迷入場，今、明兩天早上10時至晚上8時於香港大球場售票處，以及位於何文田的香港足總總部售票。球迷亦可於比賽當日早上10時至賽事下半場開始前親臨香港大球場購票。

文：余瑋

圖：賴俊傑