麥巴比斥法足總支配肖像權 憂被代言博彩公司損形象 杯葛法國隊團體照及活動

上屆歐國聯冠軍法國隊現於A1組4戰得兩分包尾，將先在周五凌晨主場迎戰以4分排第3的奧地利隊，後於下周一凌晨作客9分的榜首丹麥隊，但賽前卻發生基利安麥巴比的杯葛球隊行動。他在聲明中指出：「法國足總拒絕改變與球員的肖像權協議，我決定不出席球隊的團體照拍攝活動。我對在世界盃前，仍未按照之前要求達成共識而感到非常遺憾。」

法足總承諾重新審視安排

據報麥巴比一直不滿法足總支配國腳肖像權，尤其國家隊贊助商中有博彩公司和零食品牌，被該名23歲的巴黎聖日耳門（PSG）射手認為有損其健康形象，故此，他早於今年3月便就相關問題與法足總鬧僵，而法足總其後在6月曾承諾事情會在世盃前獲得解決，惟麥巴比對近日所見仍感失望。法足總其後發表聲明道：「將重新審視國腳肖像權安排，盡量滿足各方面的利益及要求。」

麥巴比近年諸事不順，去年歐洲國家盃賽前盛傳與另一法國隊前鋒基奧特不和，球隊亦在他互射12碼宴客下，於16強爆冷被瑞士隊淘汰；今年2月PSG在上季歐聯16強被皇家馬德里反勝踢出局；今季法甲曾與尼馬爭射12碼及盛傳兩人關係惡劣；早前又傳言被國家隊隊友保羅普巴落降頭。

洛里斯因傷離法軍 或無緣北倫敦打吡

此外，35歲的熱刺門將洛里斯，在日前英超大勝李斯特城中觸傷大腿，決定退出法國隊大軍，教練迪甘斯已急召南特門將拿方特入隊。洛里斯目前傷勢未明，但有指未必能在下月1日英超復賽主場大戰榜首阿仙奴時復出把關，惟另有報道稱，熱刺領隊干地認為這個國際賽檔期足以能讓這愛將及時康復，有望亮相北倫敦打吡。至於AC米蘭的法國隊後衛迪奧靴南迪斯因內收肌受傷亦退隊，由阿士東維拉的盧卡斯迪治尼取代。