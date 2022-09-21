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2022年9月21日星期三
闊別兩年10個月 港足主場迎緬甸 安達臣首在港領軍 閉門友賽欲予小將展身手
馬體會球迷涉歧視 西班牙首相表態反對
荷利菲特處子戰獻雙雙 滿貫挫永倫鎖定常規賽前二
NBA勞資方協商新合約 選秀年齡下限料調低至18歲
內媒：中國籃協曾考慮歸化林書豪 手續繁複終未成事
大坂直美止連敗 嘆今年從波折中成長
電視精選
麥巴比斥法足總支配肖像權 憂被代言博彩公司損形象 杯葛法國隊團體照及活動
意軍主場抗三獅 文仙尼嘆鋒線人才匱乏
體壇快訊：港隊世界賽無緣「復活」
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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闊別兩年10個月 港足主場迎緬甸 安達臣首在港領軍 閉門友賽欲予小將展身手
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