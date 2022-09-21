闊別兩年10個月 港足主場迎緬甸 安達臣首在港領軍 閉門友賽欲予小將展身手

香港vs.緬甸 晚上20:00 旺角大球場（閉門作賽）

世界排名第147位的港足今晚友賽排158位的緬甸隊，是自2019年11月19日對柬埔寨隊後首次主場作賽。港足今年5月到泰國集訓備戰亞洲盃外圍賽時，亦曾與緬甸隊閉門友賽，該戰雙方互交白卷。38歲隊長黃洋憶述，當時緬甸隊與普遍東南亞球隊風格相近，「他們技術好、速度快，具防守突擊能力，防守上必須謹慎」。

5月泰國集訓交手互交白卷

黃洋：對手具突擊能力

港足近年曾跟緬甸兩次正式友賽，先是在2015年11月7日，憑麥基梅開二度，加上陳肇麒、辛祖及今次有入選的艾力士各建一功，在旺角大球場大勝5：0，但在2016年6月參加緬甸四角賽時，作客則以0：3大敗而回。

港足主教練安達臣今仗將首度在香港領軍迎敵，他賽前表明不會因而帶來壓力，認為球隊已建立信心，期望4日內兩鬥緬甸隊皆勝。首仗閉門仍屬國際A級賽，安達臣承認是役會盡可能給更多球員上陣，故一眾入選小將或有機會得到寶貴國際賽經驗。

伍瑋謙盼演地標 余在言冀證實力

港足25人決選名單中，最年輕為20歲門將伍瑋謙，尚待上演「地標戰」的他表示，會以平常心看待，「不論最終是否能上陣，哪怕後備落場5分鐘，也要準備就緒。自己也很期待能在這次國際賽期首代表大港腳上陣」。同樣20歲的中場余在言，則先後於亞盃外及東亞盃決賽周各後備上陣1次，他期望藉未來兩仗讓教練團刮目相看，為爭取入選亞洲盃決賽周大軍「加分」，「今次為我帶來進步和累積經驗的機會，希望能吸引主教練注目，從而穩定入選港足和獲更多上陣時間」。

緬甸閉環式集訓及比賽

緬甸隊大軍周日晚已抵埗，留港期間須接受「閉環式」管理，以「點對點」形式由專車往返訓練場及酒店。該隊今年6月出戰亞盃外F組，先後不敵塔吉克隊、吉爾吉斯隊及新加坡隊，3戰0分包尾，入2球失12球；是次訪港友賽為12月展開的東南亞錦標賽練兵，21人大軍成員全數來自國內聯賽，其中8人從未代表過大國腳上陣。而緬甸隊德籍主帥安東尼希爾，球員生涯曾效力史浩克04及伯明翰，並與安達臣份屬相識多年的好友。