狂牛兄弟兵稱霸歐籃 破法摘第4冠平紀錄 韋利榮膺MVP

西班牙隊早確立優勢，次節更有效力NBA多倫多速龍的桑祖靴南高美斯大灑「三分雨」，單節怒轟6球三分，領軍拉開21分差距；法國隊該節尾段打出一波11：0攻勢止血，但半場仍落後37：47。

由NBA星級中鋒高拔領銜的法國隊，在下半場傾力反撲，曾追近至46：49。不過，西班牙隊第3節中段再把優勢拉開至雙位數，其中後衛羅倫素布朗全場貢獻14分及11次助攻，今屆第2次取得「雙雙」。法國隊有紐約人後衛科尼亞攻入23分，惟無力扭轉敗局。西班牙隊以12分優勢勝出，13年內第4度封王，並成為前蘇聯及南斯拉夫以外，歐籃賽奪冠次數最多的國家。

主帥讚麾下無私 「打出漂亮籃球」

在決賽交出14分、8個籃板的韋利靴南高美斯，賽後從名宿「德國槍」洛維斯基手中接過MVP獎項。這名新奧爾良塘鵝中鋒今屆場均上陣21.7分鐘下，平均貢獻17.2分、6.9個籃板；他與隊友羅倫素布朗，伙法國隊中鋒高拔、德國隊後衛舒路達，以及希臘隊「字母哥」安迪度高安普齊齊入選賽事明星隊。

韋利靴南高美斯直言西班牙隊的表現配得上這面金牌，並樂見全隊共同成長，「我們信任彼此，很榮幸是這支隊伍的一分子」，主帥史卡利奧盧則指球隊被睇低一線下奪冠，歸功於眾將團結一致，「我們在賽前的戰力評估只得第8，但球隊表現無私，樂於分享球權，亦有良好的執行力，打出漂亮的籃球」。

德國挫波蘭摘季 近15年最佳

此外，德國隊在季軍戰憑祖漢斯禾治文攻入14分，以及交出9個助攻，以82：69擊敗波蘭隊摘季，創近15年來最佳成績。