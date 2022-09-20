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2022年9月20日星期二
港足兩鬥緬甸爭全勝 開操迎近3年主場首擊 安達臣籲球迷入場
兩將自由身續入選 陳肇鈞冀重新聯繫球迷
皇馬贏打吡六連勝 雲尼斯奧斯網上反擊種族歧視
意甲四雄67年來首同日吞敗
費達拿未決定 戰利華盃成疑
上陣9秒被逐法甲史上最快 尼斯守將轟球證執法可恥
曼聯12職球員戰畢歐霸疑食物中毒
電視精選
狂牛兄弟兵稱霸歐籃 破法摘第4冠平紀錄 韋利榮膺MVP
港乒月底戰世界賽 女團誓登頒獎台
體壇快訊：陳芷澄波特蘭賽並列47
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【明報專訊】（請看附圖）
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