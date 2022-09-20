港足兩鬥緬甸爭全勝 開操迎近3年主場首擊 安達臣籲球迷入場

將首次主場領軍港足的安達臣表示，對港足終於有主場賽事期待已久，「我們接近3年沒有主場比賽，港隊會延續進取踢法，不止球員反映，我在街上遇到不少球迷時，也聽到很喜歡我們的踢法，這對我和球員都很正面。我希望周六在香港大球場會有很多球迷支持，球隊會盡力用好表現報答觀眾」。雖周三晚首仗為閉門，但安達臣稱兩仗均為國際A級賽，會盡力爭取兩戰全勝。

黃威因病缺席首操 或無緣首仗

港足前晚公布25人決選名單，除有傑志兩名入籍兵艾里奧及艾力士歸隊，東方龍獅23歲閘衛亞歷斯祖首獲大港腳徵召。兩名仍未落班的中場陳肇鈞及中堅謝家強也入選（見另稿）。首課操練只有24名球員出席，中場黃威因病缺席，安達臣稱對方應可日內趕及歸隊訓練，或未能趕及首仗上陣，不過仍有機會周六候命。

據悉安達臣的初選名單中，有安永佳、茹子楠和陳俊樂等一眾在中國聯賽落班的港腳，以及未落班的入籍前鋒辛祖，最終決選悉數榜上無名。安達臣稱今次不想再多談為何未能徵召中國聯賽港將，但承認不解中國聯賽在國際周期間仍舉行，因此相關球員難以歸隊，但相信明年3月國際賽周將較大機會能徵召他們，「安永佳在此前兩項亞洲盃賽都是港足重要球員，今次需要找一些射手，所以有艾力士歸隊，還有孫銘謙在陣」。他補充在茹子楠未能歸隊，加上徐宏傑有輕傷，故徵召同任右閘的亞歷斯祖，「我一直有跟進他在東方訓練和之前的比賽表現」。

僅1新兵獲召 稱未見其餘合適人選

至於今次名單只有亞歷斯祖一張新面孔，安達臣明言，暫未見其他球員比這批大港腳更值得入選，「今季每場港超賽事我都有看，但暫時看不到這班球員以外，有其他球員有能力入選港足」。

艾里奧及艾力士昨首參與安達臣帶領的港足訓練，艾里奧承認訓練強度比此前在港足時高得多，在首日訓練是不易適應，惟為相隔逾1年再次代表港足比賽而高興。亞歷斯祖則笑言，自己也是前晚才知悉入選和跟主帥溝通，承認對此感驚喜，會把握機會爭取表現，亦不擔心與大港腳的默契，「我在香港聯賽踢了4季，我頗了解這班港隊成員」。