體壇快訊：洪詠甄世界賽爭出線

港壁澳洲賽包辦冠亞

香港壁球隊在PSA挑戰賽澳洲荷伯特公開賽包辦女單冠、亞軍，最終馮靖晞在決賽以局數3：2挫賽事頭號種子鄭雅晴，個人首奪3K級賽事錦標。男將梁子軒則在加拿大的20K級賽事4強飲恨。

港乒泰國賽橫掃3金

香港乒乓球青年隊在泰國曼谷青年挑戰賽取得3金，女子U13的麥明芯及男子U11的李梓維，均在決賽擊敗東道主選手。男子U13的羅嘉杰則直落3局大勝馬來西亞隊對手。

艾華利斯衛冕超中量級

墨西哥籍超中量級統一拳王簡尼奴艾華利斯，昨接受哈薩克籍兩項中量級世界冠軍高魯夫堅越級挑戰，最終12回合後獲拳證一致判決勝出，衛冕4條冠軍腰帶，生涯戰績改寫為58勝2和2負。

馬昆斯攬炒昆達拿路

世界電單車錦標賽（MotoGP）5屆總冠軍馬昆斯昨於阿拉崗站主場復出，但這名Honda車手首圈先後與Yamaha現任冠軍昆達拿路，及衛星隊LCR的中上貴晶碰撞，一同退賽。Ducati的巴拿亞則未能取得五連勝，最後一圈被Gresini的巴斯坦連尼趕過，以0.042秒之微飲恨。