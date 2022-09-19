傑志10球挫深水埗平紀錄 港足友賽緬甸決選25人 艾里奧艾力士獲重召

傑志昨仗憑21歲港將潘沛軒於3及8分鐘梅開二度，加上查理史葛射入12碼，半場已領先3：0。藍鳥換邊後續強攻，史葛再下一城，港腳羅梓駿、後備入替兩大外援明加索夫及丹恩奴域亦建功，加上深水埗有簡紹威「兩黃一紅」被逐，在75分鐘比數已擴大至7：0。

賽事因雷電一度暫停半小時

此時雨勢漸大及有雷電交加，賽事一度暫停30分鐘，及後停雨重開，傑志未有「收韁」，再由鄭展龍、丹恩奴域及米基爾建功，在深水埗運動場內的1450名球迷面前，以10：0狂勝深水埗，今季首場聯賽打響頭炮，連同上周高級組銀牌首圈以5：0大勝港會，藍鳥開季兩仗狂轟15球。傑志淨勝10球，追平2017年4月7日同由藍鳥創下港超歷來最多入球及最大分差勝仗紀錄，當時憑羅勳奴及辛祖各「大四喜」，在旺角大球場以同一比數大勝港會。

傑志這兩仗大勝均由主教練朱志光領軍，他稱麾下是役表現「餓波」，又透露在賽事暫停期間曾提醒球員要踢出態度，「大勝後暫停賽事，球員的腦筋很容易返了屋企，所以我跟球員說要踢出態度，返回球場當是0：0再踢過，也要尊重購票入場的球迷」。就西班牙籍中場巴爾拿連續兩場未列名單，朱sir稱對方快將約滿，要跟球會洽談合約事宜。

潘沛軒昨仗面對伯父潘文迪領軍的深水埗，生涯首次梅開二度，其中一球慶祝動作更模仿其偶像、熱刺前鋒孫興慜的招牌「拍照」手勢。另一場晉峰在青衣運動場以1：1逼和港會，各得1分。

港足今開操 亞歷斯祖首入選

此外，港超昨晚公布周三及周六晚友賽兩鬥緬甸隊的25人決選名單，主教練安達臣徵召了7名傑志球員，包括兩名入籍兵艾里奧及艾力士，東方龍獅及理文各有6人，今季重返東方的亞歷斯祖首入選大港腳。兩名未落班港腳、中場陳肇鈞和最近已返港的中堅謝家強仍有入選；至於安永佳、茹子楠和陳俊樂等一眾在中國聯賽落班的港腳則榜上無名。球隊今傍晚於將軍澳足球訓練中心開操。