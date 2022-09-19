蜂兵贏打吡列奧斯掛彩 料唞3周有望戰世盃

國米祖雲意甲齊敗 巴塞西甲派3蛋

多蒙特昨仗在78分鐘憑後備入替的莫高高建奇功，並成魯爾區打吡史上最年輕入球球員，領軍以1：0小勝宿敵史浩克04，賽後7戰5勝2負得15分，以3分領先同日以0：1不敵奧格斯堡、吞下今季首敗及創近11年來最差開季的拜仁慕尼黑。正選上陣的列奧斯戰至31分鐘受傷，並由醫療人員以擔架抬離球場，賽後據報為足踝受傷，但球隊總監基爾指對方料休戰3周。列奧斯賽後在社交網發文，除祝賀球隊揚威打吡外，並稱自己「絕不放棄」。

意甲方面，國際米蘭昨晚作客烏甸尼斯，雖憑中場尼高路巴列拿先開紀錄，但終以1：3敗陣，吞下今季聯賽第3敗。射手祖亞昆哥利亞賽後為主帥施蒙尼恩沙基輪換辯護，稱每名球員均冀獲得上陣機會。祖雲達斯同日作客有新帥柏拿甸奴領軍的蒙沙，有正選上陣的迪馬利亞肘擊對手領紅被逐，最終以0：1敗走，連同歐聯分組賽近5戰不勝。

西甲的巴塞隆拿則憑射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度，加上傳遭棄用的迪比建功，主場以3：0擊敗艾爾切，開季6戰5勝1和續不敗。