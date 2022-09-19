港隊台維斯盃吞敗 眾將滿意發揮 明年再爭升班

隊長余曉東稱超額完成

黃澤林改心態歸功美網

港隊憑黃澤林單打拔頭籌，首日與主場的中華台北隊場數打平1：1。在重點備戰的第3場雙打，黃澤林與黃俊鏗面對許育修/何承叡，先贏一盤6：3，次盤則在決勝局輸細分7：1。在第3盤，港隊組合分別在領先局數5：4及6：5時，在對方發球局獲得共6次決勝分，惟全部未能把握，而在決勝局領先5：4時亦連失3分，終以盤數1：2反負。黃澤林休息半小時再鬥對方第一單打吳東霖，但未及回氣下連輸兩盤1：6、2：6，港隊場數1：3告負。

港隊2019年主場與中華台北隊交手時直落3場輸波，隊長余曉東直言今次比賽較預期接近很多，取得1個大分更屬超額完成，但感嘆未能在雙打一場獲勝，最少逼到第5場。黃澤林則歸功勝仗是汲取月初美國公開賽青年組4強出局的教訓，「今次夠膽去博，心態上有很大不同」。

港隊未能爭取世界一組附加賽資格，明年3月需轉戰世界二組附加賽護級，今次雙打復出上陣的黃俊鏗相信以港隊今次表現，原班人馬足以護級，望來年再挑戰升班機會。他又表示今次出山，很大原因是想嘗試與黃澤林合作雙打，未有計劃出戰其他國際賽事。

決賽組（前稱世界組）方面，加拿大隊雖以場數1：2不敵塞爾維亞隊，但艾利亞施米單打擊敗基文奴域後，已累積足夠勝出場數，鎖定8強席位。