阿仙奴凱旋重登榜首 愛華頓挫韋斯咸 開季7戰首勝彈升第13

15歲恩雲拿利上陣締英超紀錄

阿仙奴賽前有馬田奧迪加特因傷缺陣，其中場位置由湯馬士柏迪補上，攻堅責任則落在加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利身上。甫開賽兩分鐘，馬天尼利射地波被賓福特門將大衛拉耶接牢。17分鐘，阿仙奴中堅威廉沙列巴迎頂布卡約沙卡開出角球中內柱彈入。28分鐘，捷西斯接應格列沙加過頭波頂入個人今季英超第4個入球，令「兵工廠」上半場以兩球領前。

下半場接戰僅4分鐘，沙卡右路橫傳予中場隊友法比奧韋拉勁射死角而入，令阿仙奴領前至3：0。阿仙奴往後先後換入中場森比盧干加、前鋒尼基迪亞及守將富安健洋，並續控制戰局下，終無驚無險以3：0勝出。另外，阿仙奴 臨完場換入15歲零181天的小將恩雲拿利，成為英超上陣最年輕球員。舊紀錄保持者是利物浦的哈維艾利洛，他於2019年以16歲零30天之齡首次亮相。至於愛華頓主場勝韋斯咸後，以7分彈升至第13位，續得4分的「鎚仔幫」則續列尾三。

另外，曼城前晚作客以3：0大勝狼隊中，新兵艾寧夏蘭特已取得11個英超入球，連同歐聯更建功14次，事實是這名挪威隊前鋒自前年由薩爾斯堡轉會多蒙特後，共為「蜜蜂兵」和「藍月」上陣99場入100球，令主帥哥迪奧拿甚為雀躍，並稱今夏雖有史達寧及加比爾捷西斯離隊，卻有夏蘭特和祖利安艾華利斯補上，更指兩人更具威脅力，「他倆擁有埋門觸覺和侵略性較強」。

哥帥又提及對狼隊開齋的翼鋒基亞利殊道：「他之前無入球亦無助攻，但這只是時間問題。我曾稱由於球員獲得信任，所以才能來到這裏。」

加雲菲臘斯肩傷恐緣盡世盃

此外，來自列斯聯的新兵中場加雲菲臘斯季初受傷患困擾，據報因肩膀受傷退出英格蘭隊，將缺席月尾展開的國際賽檔期，甚或無緣參加11月下旬揭幕的卡塔爾世界盃。另外，據報白禮頓有意委任曼聯前帥蘇斯克查為領隊，作為填補早前樸達過檔領軍車路士的空缺。