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2022年9月18日星期日
體壇盛事疫下大減 楊德強：港仍具吸引力 港羽賽渣馬取消 盼公眾理解政府審慎處理
體育園公眾場明年底率先落成 主力辦學界賽
下月約滿離崗位 未來續身體力行撐體壇
港將染疫密切接觸避戰 全港羽賽雙打延期
體壇快訊：港足U20撼東帝汶爭開齋
西法會師歐籃決賽 歸化兵布朗砍29分 狂牛末節逆轉德國
港隊中華台北台盃首日言和 黃澤林挫排名高583位對手 今領銜決勝
世青摘銅後返港首戰 麥世霆：獎牌成進步動力
夏蘭特連續七仗建功 曼城屠狼升榜首
入球慶祝舞蹈惹歧視 雲尼斯奧斯：不會停止
FIFA駁回外勞案上訴 厄瓜多爾保世盃資格
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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體壇盛事疫下大減 楊德強：港仍具吸引力 港羽賽渣馬取消 盼公眾理解政府審慎處理
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