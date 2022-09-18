夏蘭特連續七仗建功 曼城屠狼升榜首

英女王駕崩後重開 英超各仗齊悼念

上輪英超因英女王駕崩而全部擇日再戰，本周各仗賽前均有兩隊要員獻花圈，全場默哀一分鐘，並在比賽70分鐘拍手，悼念英女王離世前在位70年等儀式，球迷亦自發高唱英國國歌。昨主場迎敵的狼隊，是役未將新兵前鋒迪亞高哥斯達列入大軍，稱其狀態未足。曼城則有翼鋒基亞利殊本季首次聯賽擔正，開賽55秒即接應奇雲迪布尼傳送先開紀錄。

曼城射手夏蘭特在16分鐘拉開紀錄，成為首名球員在英超頭4場作客均有入球。而狼隊中堅尼敦哥連斯其後與基亞利殊爭球時，舉腳踢中對方右腹被逐。曼城下半場由菲爾科頓「埋齋」，大勝狼隊3：0。

5分鐘入3球 富咸反勝森林

另外，阿士東維拉昨晨憑中場積及藍斯一箭定江山，主場小勝修咸頓，紓緩領隊謝拉特下台壓力。富咸則下半場5分鐘內連入3球下，作客3：2反勝另一「升班馬」諾定咸森林。

阿仙奴今晚作客賓福特，湯馬士柏迪、辛真高等4將續上陣成疑。「兵工廠」上季首戰正是兩球不敵對方，近期上映的球隊紀錄片則揭露，主帥阿迪達認為賓軍前鋒艾雲東尼賽後一段帖文有冒犯成分而感惱怒。