港隊中華台北台盃首日言和 黃澤林挫排名高583位對手 今領銜決勝

台維斯盃採5場3勝制，港隊由兩項大滿貫青年組雙打冠軍得主黃澤林打頭陣，這名剛轉成人組暫列世界排名第1032的小將，在首場單打面對世界排名第449的莊吉生，甫開賽即被「破發」，先輸一盤1：6。不過，黃澤林次盤及時回勇，以6：4扳平盤數，他在決勝盤力戰至「搶七」，終以10：8險勝，激戰2.5小時後贏盤數2：1為港拔頭籌。王康傑則在第2場單打以直落兩盤2：6不敵吳東霖，暫雙方場數打成1：1。

黃澤林賽後坦言，為港打頭陣令他略為緊張致入局較慢，但他很享受為港隊出戰台維斯盃，他曾在2019年台維斯盃以直落兩盤不敵莊吉生，今次復仇成功，直言3年間進步良多。

港隊今於決勝日由黃澤林及黃俊鏗領銜戰雙打，對戰中華台北隊的許育修/何承叡，黃澤林隨後在第4場單打鬥吳東霖，他直言體力不成問題。

艾卡拉斯敗陣 西班牙爆冷負加拿大

另外，西班牙隊昨於決賽組分組賽爆冷以場數1：2負加拿大隊，當中新世界「一哥」卡路士艾卡拉斯在單打以盤數1：2不敵艾利亞施米。澳洲、德國、美國及荷蘭隊則率先晉級8強。