西法會師歐籃決賽 歸化兵布朗砍29分 狂牛末節逆轉德國

佔主場之利的德國隊，8強淘汰「字母哥」安迪度高安普領銜的希臘隊晉級，昨仗續把握地主優勢進逼對手；第2節中段打出一波14：0攻勢，當中效力拜仁慕尼黑的後衛安達斯奧斯攻入3記三分球，助德國隊半場以51：46領先。西班牙隊換邊後雖一度反超61：57，惟此時德國隊再掀一波14：0高潮，將領先優勢拉開雙位數。

舒路達底薪回巢湖人

然而狂牛兵第4節靠羅倫素布朗及效力NBA侯斯頓火箭新星加路巴大舉反攻，其中前者全場貢獻29分及6次助攻，助球隊中段連取13分反超，終以5分之差擊敗德國隊。西班牙隊相隔一屆再闖決賽，連同今夏U16、U18男籃歐洲賽，以及U17、U20世界盃，各梯隊均打進大賽決賽。至於是役攻入全場最高30分的德國隊後衛舒路達，賽後落實以底薪264萬美元（約2100萬港元）回巢洛杉磯湖人，簽約1年。

去年東京奧運摘銀的法國隊，於另一場4強全程保持領先，半場已拉開34：18；第4節提早收起NBA戰將高拔及科尼亞下，仍以41分優勢痛宰波蘭隊，繼2013年封王後再闖決賽。

拜登晤被囚女籃妻 承諾盡快營救

此外，WNBA球星布蘭妮加利娜上月在俄羅斯因藏毒被判囚9年，美國總統拜登昨與她的同性伴侶謝雷爾會面，承諾會盡快營救加利娜。據報華府早前派專員斡旋，冀以交換囚犯形式讓加利娜回國。