下月約滿離崗位 未來續身體力行撐體壇

加入政府28年 稱熱愛體育工作

現年61歲的楊德強去年7月已滿60歲公務員退休年齡，因東京奧運延期獲港府以公務員條款先延任4個月，後轉成合約制再續任至今年10月。港府於2016年開設體育專員職位，專責香港體育發展政策，同年2月1日由原任民政事務局副秘書長的楊德強成為首任體育專員，上任後即着手啟德體育園興建計劃，離任前未能見證其落成，但他認為進展已跟原定計劃相若，「雖是遲了少少，但疫情是大家預計不到，令很多施工物料運輸延遲，希望日後以其他身分入園參觀和使用」。

楊德強於1994年加入港府政務職系，先後在多個決策部門就職，包括北區政務處、教育統籌科、財經事務科、政制事務局、行政長官辦公室、創新科技署及民政事務局，曾被港府委任為馬術項目統籌總監，協助2008年北京奧運及殘奧在港籌辦馬術項目比賽，之後改任元朗民政事務專員。