體育園公眾場明年底率先落成 主力辦學界賽

主場館料2024年落成 勢協辦翌年全運

楊德強表示，體育園的公眾運動場內有11人草地球場、田徑跑道及觀眾席有5000個座位，他透露香港學界體育聯會一直表達有意將學界田徑賽搬至該場地舉行，「灣仔運動場始終座位較少、設備配套較舊，未必能應付一些國際學校賽事」。他補充除了學校陸運會，晚上亦可舉行港超等本地賽，或開放跑道讓公眾練跑。

2025年全運會將由粵港澳三地承辦，楊德強透露，早於2019年爭取協辦，確保體育園三大場館落成後能立即舉辦大型盛事，目前國家體育總局已收到三地分別負責哪些賽事的方案，需待同意才能公布香港承辦項目。惟他提及港府以3大準則考慮，包括場地有條件成事、項目受市民歡迎及香港運動員於項目有競爭力，「我深信屆時會有相當多全運賽事在體育園舉行」。

冀藉新場地辦更多世界賽 推動行業發展

港府改組成立文化體育及旅遊局後，稱香港體育發展要由精英化、普及化及盛事化的「三化」，連同專業化和產業化擴大至「五化」。楊德強認為體育園將從中發揮重要作用，「香港體育過去有些環節追不上專業水平，與香港場地受掣肘、較少機會舉辦世界級大賽有關。有了體育園後將可舉辦更高水平和更高級別的賽事，亦可推動專業人員及配套與世界水平接軌」。